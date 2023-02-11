Украинцы взбунтовались после закупки управлением образования макарон для школ более, чем за 100 гривен за килограмм.

Управление образования Ровно закупило макароны по ценам, втрое дороже, чем они в магазинах и супермаркетах. За килограмм без НДС – 128 грн, с НДС – 154 грн. Также интересно, что тендер на закупку макаронных изделий чиновники провели без электронных торгов, без уточнений, какие именно макароны закупаются, на общую сумму 1,6 млн. грн.

Об этом говорится в расследовании издания "Наши деньги".

Согласно контракту, в текущем году рассчитывают купить 12 тысяч килограммов. "И если "прикурить" по сотне гривен на каждом – получится приятная сумма 1,2 миллиона гривен маржи из общей суммы контракта в 1,6 млн грн", — подсчитали журналисты.

Начальником управления образования Ровенского горсовета является Богдан Турович. Контактным лицом управления по этой закупке является Оксана Леонидовна Сыськова.

После выхода материала Турович отреагировал на расследование и начал оправдываться, публикуя фото документов, где указана цена макарон 109 грн за кг, а стоимость не может быть выше предельной. Из обнародованных чиновником фото становится известно, что по такой цене покупают макароны днепропетровского предприятия "Биостандарт". В открытых источниках есть предложения по продаже макарон этого производителя по муке высшего сорта по 18 гривен за кило. Если покупать макароны из твердых сортов пшеницы этого производителя, нужно отдать по 50 гривен за килограмм. То есть, по меньшей мере, вдвое дешевле закупочной цены 109 гривен.

Над сказать, что ситуация с закупкой макарон для школ и детских садиков вызвала общественный резонанс в соцсетях. Последние несколько дней этот скандал активно комментируют ровенчане, требуя расследования и наказания для виновных:

"Создавайте общественные организации по контролю, потому что дела не будет, эти коррупционеры не изменятся, потому что руки чешутся".

"А где наши правоохранительные органы, воровать в войну – это мародерство".

"Это только макароны? Интересно, по какой цене они мясо покупают?".

"Согласно постановлению 1178 (закупка товаров) – процедура проведена верно. Согласно данным Главного управления статистики – стоимость в январе за 1 кг макарон из твердых сортов составляет 109 грн. 56 коп. Пусть дети едят нормальные макароны".

"Сколько тех школьников есть, что столько макарон закупили?".

"Вор должен сидеть в тюрьме".

"Неверная информация. Они купили в Метрах, а не в килограммах".

"Звоните на горячую американскую линию. Там знают, что с такими заготовителями делать".

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