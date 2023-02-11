Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своей колонке на сайте NV поделился размышлениями и историческим анализом, а также дал украинцам духовный совет, как держаться в такие трудные времена.
"Трудно человеку, когда он теряет, а особенно, когда теряет близких. Конечно, тяжело, когда теряет определенные материальные вещи. Но мы должны надеяться на лучшее. Потому что все материальное в будущем сможем вернуть. К сожалению, человеческую жизнь назад вернуть невозможно. Но отчаиваться не имеем права. Напротив, все это должно усиливать нашу веру. Ибо наша борьба на защите добра. Мы идем по пути правды. А путь правды всегда приводит к победе. Это касается не только всеобщей победы (мы ведь верим, что победим агрессора). Но это касается и непосредственно каждого из нас. Ибо каждый из нас ведет постоянную духовную борьбу. Если мы будем также преуспевать в такой борьбе, то постепенно выйдем из этого сложного состояния", - говорит Эпифаний.
По его словам, сейчас украинцы такой большой ценой получили уникальный исторический шанс раз и навсегда освободиться от российского ига.
"Потому что наши предшественники столетия назад тоже боролись, недолго мы имели даже свое независимое украинское государство, независимую автокефальную православную церковь. Но из-за внутренних распрей потеряли это. Далее пришли голодоморы, унесшие миллионы человеческих жизней. Поэтому и сейчас не имеем права опускать руки. Мы и дальше должны быть духовно сильными и выносливыми. Ибо эта борьба должна завершиться нашей победой. Не дай Бог, если мы опустим руки, тогда это зло, которое пришло в наш дом, может уничтожить миллионы человеческих жизней, миллионы украинцев", - отметил митрополит.
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Епифаний говорит, что та цена, которую сейчас платят украинцы, очень высока, потому что человеческие жизни бесценны. Однако, осознавая эту цену, люди понимают, что предотвращают еще большую беду и гибель еще большего количества людей.
"Поэтому я желаю, чтобы Господь помогал и укреплял наши физические и духовные силы бороться и дальше, делать все от нас зависящее, каждый — на своем месте. Когда мы собираемся вместе, то видим, что даже если каждый сделает ниточку, вместе мы можем соткать целое полотно. И это должно нас вдохновлять — то, что мы движемся по правильному пути. Это уникальный момент, когда мы можем раз и навсегда освободиться от российского ига и строить вместе свою независимую демократическую европейскую Украину", - подытожил священнослужитель.
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