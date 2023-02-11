Снег, мокрый снег и даже дождь ожидаются в воскресенье, 12 февраля, в Украине.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферные фронты пройдут под ручку с осадками всей нашей территорией, начиная с ближайшей ночи до завтрашнего вечера. То есть, снег и мокрый снег сначала появятся в западных и северных областях, затем подвинутся на центр и Харьковщину, Одесчину. Где-то даже будет дождь. А уже днем ​​в воскресенье осадки прекратятся в большинстве областей Украины, задержавшись только в Запорожье, Луганщине, Донецкой области, южных районах Харьковщины и Крыма", — пояснила синоптик.

Ветер в Украине будет северным, северо-западным, умеренным, часто порывистым, а иногда возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду (кроме западной части).

Температура воздуха в большинстве областей ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​– оттепель.

"В Киеве 12 февраля ночью будет сыпать снегом, однако днем ​​в воскресенье осадки маловероятны, возможно солнышко! Ветер северо-западный, порывистый, с залетами. Не стойте под билбордами, большими тополями, многоэтажками долго. Замотайте шею и горло. В столице хавтра ночью 0-2 мороза, днем ​​0-2 тепла. Погода - переменная, ветреная и влажная. Но не холодно. И это уже неплохо)", - добавила Наталья Диденко.

Такая синоптическая ситуация, по словам синоптика, продлится до Сретения (15 февраля), и потом: ночью будет немного подмерзать, днем ​​будет относительно тепло, будут периодические осадки, порывистый ветер — все, как накануне ранней весны.

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