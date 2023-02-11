Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и поблагодарил за их предоставление. Кроме того, он поделился обеспокоенностью в связи с использованием россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.



"Мы также обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города. Залог успеха на поле боя - эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный также поблагодарил генерала Милли за понимание потребностей Сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей Победы и непоколебимую поддержку Украины.

Напомним, ранее появилось неожиданное видео о том, как Валерий Залужный стал тем, кем он есть сейачс.

Ранее выяснилось, на что Валерий Залужный потратил миллион наследства, которое получил.

Также сообщалось, как выглядит супруга генерала Залужного.