Полиция сегодня открыла уголовное производство и начала досудебное расследование по факту смерти трехмесячного Данила Р., которому 9 февраля была сделана операция на сердце в детской больнице ТМО №1 Львова.

Об этом сообщает издание "Варианты" со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Львовской области.

"Сообщение к нам поступило в 07.40 сегодня. Сразу в больницу на Орлика выехала следственно-оперативная группа, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 140, назначили экспертизы и будут устанавливать. Начали досудебное расследование", - рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области .

Журналистам о трагическом случае первыми сообщили родные умершего Даниила. Бабушка Галина высказала предположение, что смерть внука произошла из-за передозировки лекарств уже после операции, ведь она слышала, как медсестры в реанимационном отделении говорили о том, что не знают, как уколоть лекарство ребенку.

"У Данила был порок сердца. Операция прошла успешно, врачи работали и боролись за его жизнь более 12 часов. На другой день медсестра уколола ребенку какой-то препарат и одна к другой говорила так: слушайте, я не знаю как уколоть. А старшая говорит: если не знаешь, то читай инструкцию", " рассказала она.

Бабушка в отчаянии также из-за того, что в свое время именно она настояла на том, чтобы ее дочь родила, несмотря на то, что о пороке сердца ребенка было известно еще на пятом месяце беременности.

"Когда дочь рожала младенца с такой сердечной патологией, то все блоггеры были, потому что она отважилась, не сделала аборт. Тогда все говорили и врачи убеждали, чтобы не делала аборт, потому что приступят к лечению", - рассказала Галина.

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