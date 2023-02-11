Министерство социальной политики собирается в скором времени провести работу над расчетами по индексации пенсий.

Индексацию пенсий в этом году должны провести в апреле, о чем сообщила глава ведомства Оксана Жолнович. Также она ответила на вопрос, видят ли в министерстве пути решения проблемы падения доходов граждан, в частности пенсионеров.

«Да, мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, что такая индексация состоится в апреле. Сейчас производим расчеты» - сообщает глава ведомства.

Она объяснила, в этом году будет инфляция в размере 28 процентов, но это не значит, что именно на столько будут повышены пенсии, поскольку формула индексации учитывает и другие факторы.

Минсоцполитики ранее также заявили, что найдут все необходимые ресурсы для индексации пенсий в 2023 году.

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