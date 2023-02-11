Вся семья изготовила и продала тысячи свечей в сине-желтом цвете, а все заработанные средства передала на благотворительность, специально для помощи украинцам.

В маленькой свечной мастерской Door County Candle Company, расположенной в штате Висконсин, ее владелица, Кристиана Трапани решила производить патриотичные украинские свечи. Когда началась война, американка украинского происхождения решила продавать желто-синие свечи и всю прибыль отдавать на помощь Украине, об этом вместе с фотоматериалами сообщает Голос Америки.

Объем работы вырос настолько, что работает вместе с Кристианой вся семья, в том числе и активная помощница – 83-летняя бабушка Кристианы, Люба Деркач, украинка, выехавшая в США во время Второй мировой войны.

«Люди из разных штатов просто хотели помочь. Они приходили к нам, представились и говорили: "Что я могу сделать?" Или просто приходили целой семьей, и недавно эмигрировавшие украинцы также нам помогали. Приезжали люди и из Висконсина, и из Миннесоты, и из Иллинойса, даже были люди, приехавшие из Калифорнии, только чтобы нам помогать» - делится семья.

Сейчас спрос на украинские свечи стал немного меньше, однако семья хочет собрать 1 млн. долларов к годовщине начала полномасштабной войны в Украине. Сейчас семья собрала уже более 850 тысяч долларов.

Окопные свечи также изготовили за счет приобретенных американцами обычных свечей. Более 2000 свеч уже отправили в Украину, и планируют еще.

Кристиана желает приехать в город, где родилась ее бабушка, и верит в скорейшую победу: «Мы прикасались к этим свечам, мы изготовляли их, и они едут в Украину. Это всегда очень эмоционально - знать, что это поможет людям. Когда я работаю над ними, я каждый день плачу».

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