В Большом Березном на Закарпатье несовершеннолетние повредили 25 надгробных плит.

Об этом Общественному сообщила представитель Нацполиции Закарпатья Анна Дан.

Сообщения о том, что на кладбище в Большом Березном неизвестные повредили плиты, полицейские получили утром 10 февраля.

Правоохранители установили, что причастны двое несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. Подозреваемые опросили, свою вину они признали.

Сейчас по делу идет следствие. Если вина будет доказана, то подозреваемым грозит до пяти лет ограничения свободы или от четырех до семи лет лишения свободы. Было повреждено 25 надгробных плит.

Напомним, ранее чрезвычайное событие, едва не превратившееся в трагедию, произошло в Киевские области, в поселке Красная Слободка.

В водяной ловушке оказались 10-летняя девочка и 16-летний парень.

Также сообщалось, что 17 января четверо детей провалились под лед на реке Рось в Киевской области.

На место происшествия прибыли спасатели. Они смогли вытащить на берег трех девочек. Одну из них спасти не удалось.

Впоследствии спасатели дастали тело четвертой девочки.

Кроме того, Politeka.net писала, что киевская чиновница неплохо "заработала" на генераторах для школ.

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