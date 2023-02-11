В Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

Демонтаж памятника был осуществлен силами коммунальных работников Шевченковского района столицы. Чтобы снести монумент, задействовали бригаду из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик.

После демонтажа памятник Чкалову будет перевезен в Музей авиации Украины имени Антонова.

Подавляющее большинство украинцев поддержало решение о декоммунизации, однако нашлись и те, кому это не нравится.

Как передает Украинская Правда, на месте демонтажа появилась женщина по имени Мария, которая называет себя жительницей Киева. Она на русском языке начала протестовать против сноса памятника:

"Я считаю, что любая история, а особенно памятник такой как Щорс, например, несут художественную ценность. Это парк Чкалова... Мы привыкли. Даже если бы это Чикатило был парк. Ну и что? У нас же был этот Чикатило? Был! У нас была победа! Мои родственники воевали", - считает она, однако, видимо, не знает о том, что Чикатило - один из самых известных советских серийных убийц.

"Что у этой женщины в голове?;

"Вроде молодая женщина, а вата в голове. Отправить ее с русским языком с ее "Мы привыкли что оно здесь, хоть чикатила на расасею";

"Язык имеет значение, очень показательно";

"Никакой культурной и художественной ценности у памятника не было. Дама, так эмоционально выразившаяся, просто неопытная. Стояло одобрло посреди сквера. Ужас, безвкусица";

"И Чкалов и Ватунтин как бы были сейчас живы - на 1000% процентов вели бы как Суровикин и те летчики бомбящие мирные украинские города" - пишут в комментариях украинцы.

Отметим, что также в столичном Мариинском парке был демонтирован памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

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