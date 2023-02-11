Полицейские из Радзинь-Подлясского (Любельское воеводство) остановили для проверки пожарную машину: никто из пассажиров не был пожарным, но все, кроме водителя, были пьяны.

Как сообщают польские правоохранители, инцидент произошел в четверг, 9 февраля, вечером. Правоохранители остановили на дороге пожарную машину, по которой, по словам свидетеля, ехали люди без униформы.

За рулем пожарного автомобиля Stara W 200, оборудованного аварийными устройствами, сидел 23-летний парень. У мужчины не было прав на управление данным автомобилем. Кроме него, в авто было трое пассажиров – все они были пьяны.

Среди мужчин, ехавших в пожарной машине, не было пожарных, но был владелец авто. 32-летний мужчина объяснил, что купил автомобиль для коллекции, а транспортное средство не является собственностью ни одной пожарной части.

Владелец авто объяснил полицейским, что мужчины хотели только прокатиться.

В ходе проверки полицейские установили, что у транспортного средства нет обязательного страхования гражданской ответственности. Из-за обнаруженных неисправностей пожарную машину эвакуатором отбуксировали на стоянку.

За совершенные правонарушения будут отвечать и водитель, и владелец пожарной машины.

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