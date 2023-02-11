11 февраля православные верующие почитают Лаврентия Римского, который был архидьяконом христианской общины. К нему обращаются с молитвами, чтобы он исцелил человека от глазных заболеваний, а также слепоты.

День постный, но употреблять блюда из рыбы разрешается. В прежние времена в этот день наблюдали этот день. Почему именно 11 февраля происходили различные мелкие неприятности. Люди говорили о происках ведьм, пытались отпугнуть их от своего жилья. Кроме того, 11 февраля анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Если в этот день девушка выпьет медовуху, то коровы будут хорошо доиться.

Если 11 февраля женщина легко ударит мужчину по щеке стиральной доской или деталью от прялки, то он будет с ней ласков и нежен, не станет изменять.

Народные приметы

Дым идет коромыслом – скоро наступит тепло.

Красная луна – жди порывистого ветра.

Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.

Полнолуние – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.

В день Лаврентия лес гудит и шумит – ждите оттепели.

На ужин хозяйки обычно выпекали кулебяку – пирог с капустой. Считалось, что он принесет сегодня счастье. Поэтому, пытались есть кулебяку, а остатки пирога скармливали домашним животным.

Что нельзя делать

Нельзя думать в отрицательном ключе.

Не уходите на неоправданные риски.

Не разрешайте другим вовлекать вас в споры и конфликтные ситуации.

Именины

11 февраля день ангела празднуют: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Федор, Иаков.

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский ответил, как сейчас двигается в парламенте законопроект о запрете УПЦ МП.