10 февраля начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин подписал распоряжение, согласно которому на территории Херсонской области вводится запрет фото- и видеофиксации и использования видеорегистраторов на автомобилях, не привлеченных к осуществлению мер правового режима военного положения.
Использовать перечисленные средства фиксации нельзя на:
- дорогах общего использования;
- блокпостах;
- объектах инфраструктуры;
- объектах общего назначения;
- укреплениях или местоположениях, сосредоточении или перемещении воинских частей Сил обороны.
Также в Херсонской области с 18:00 до 06:00 будет действовать режим светомаскировки. В этот промежуток времени должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий и т.д.
"Упорно просим выполнять эти требования! Контролировать соблюдение распоряжения будут правоохранительные органы", - подчеркнули в ОВА.
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В пятницу, 10 февраля, состоялась очередная массированная ракетная и дроновая атака рф на объекты энергетики Украины. Враг с утра запустил не менее 70 ракет. По меньшей мере 60 из них были сбиты.
Напомним, столб дыма и огня после взрыва в Хмельницкой области был виден издалека.
Ранее стало известно о массированной атаке на Запорожье – ночью россияне нанесли 17 ракетных ударов в час.
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