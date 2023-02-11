В Украине 20 февраля на государственном уровне будут чествовать память погибших во время Революции Достоинства.

Этот день, напомним, был определен указом от 2015 «Об увековечении подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни».

В связи с этой датой некоторые украинцы получат материальную помощь, пишет Politeka.net. Как сообщил Департамент социальной политики КГГА, подписано соответствующее распоряжение Киевского городского головы №74.

«Одноразовая адресная материальная помощь выплачивается отдельным категориям киевлян в соответствии с городской целевой программой «Забота. Навстречу киевлянам». В этом году такой вид помощи получат не только киевляне, но и внутренне перемещенные лица из определенных категорий, состоящих на учете и фактически проживающих в Киеве», - говорится в сообщении КГГА.

Так, материальную помощь в размере 1500 грн окажут: киевлянам – членам семей лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в Революции Достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

А также нетрудоспособным киевлянам – пострадавшим участникам Революции Достоинства, имеющим статус лица с инвалидностью в результате войны I и II групп вследствие травм, контузий, увечий, заболеваний, связанных с участием в Революции Достоинства в соответствии с пунктом 10 части второй статьи 7 Закона Украины « О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

На материальную помощь в размере 1400 грн имеют право киевляне, которые включены в список лиц, которые при участии в массовых акциях общественного протеста получили тяжкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Кроме того, есть материальная помощь в размере 1300 гривен . Ее пообещали киевлянам, включенным в список лиц, которые при участии в массовых акциях общественного протеста получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

На материальную помощь в сумме 1100 грн имеют право киевляне, которые включены в список лиц, которые при участии в массовых акциях общественного протеста получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

«Единовременная адресная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий в связи со смертью пенсионера», - уточнили в КГГА.

Следует учесть, что если человек одновременно принадлежат к нескольким категориям, ему предоставляется одна помощь в большем размере. Также в администрации уточнили, что пособие не будет выплачиваться лицам, находящимся на полном государственном содержании.

Выплату произведут держателям электронной карты «Муниципальная карта «Карточка киевлянина» путем зачисления средств на счет, открытый в банке, являющемся участником проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина».

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