Как сообщает Politeka.net со ссылкой на столичных патрульных, сообщение было следующего содержания: «Мой знакомый выложил в соцсеть видео, на котором угрожает взорвать гранатой себя и окружающих. Помогите!».
Заявитель указал адрес знакомого и его личные данные.
«Позвонив ему, инспекторам удалось подобрать слова, чтобы уговорить 26-летнего мужчину открыть дверь квартиры. Последний находился в возбужденном состоянии и с признаками наркотического опьянения», - рассказали в полиции.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
В Киеве раздался мощный взрыв на территории завода: под завалами могут быть люди
"Сочувствие родителям": трагедией закончились поиски 11-летнего Виталика под Киевом
"Как оберег": девушка, выжившая в Днепре, рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
Парень не стал отрицать, что это он записал видео с угрозами и заверил, что у него действительно есть взрывоопасные предметы.
Более того, он даже показал их. В результате молодой человек был задержан.
По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Парню грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, появились подробности дикого ЧП в Киеве.
Также сообщалось о пожаре в гостинице в центре Киева.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.