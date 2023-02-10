Сотрудники патрульной полиции Киева получили от одного из жителей города сообщения, содержание которых было шокирующим.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на столичных патрульных, сообщение было следующего содержания: «Мой знакомый выложил в соцсеть видео, на котором угрожает взорвать гранатой себя и окружающих. Помогите!».

Заявитель указал адрес знакомого и его личные данные.

«Позвонив ему, инспекторам удалось подобрать слова, чтобы уговорить 26-летнего мужчину открыть дверь квартиры. Последний находился в возбужденном состоянии и с признаками наркотического опьянения», - рассказали в полиции.

Парень не стал отрицать, что это он записал видео с угрозами и заверил, что у него действительно есть взрывоопасные предметы.

Более того, он даже показал их. В результате молодой человек был задержан.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Парню грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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