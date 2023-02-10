Сегодня российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Инцидент произошел в пятницу, 10 февраля.

«Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» совершили пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств», - сообщил Залужный на своей странице Facebook, добавив, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.

В свою очередь спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии «УП» подчеркнул, что Воздушные силы имели возможность сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.

Сообщение Залужного взволновало украинцев. Пользователи соцсетей высказывают мнения о последствиях для России и реакции НАТО.

«Да они выразят озабоченность, может даже глубокую…», «Молдова и НАТО очень обеспокоены я думаю», «Ииииии......, что дальше? Каковы были наши действия НАТО? Почему до сих пор вся страна, все заводы не переведены на военные рельсы и не клепают патроны, снаряды, ракеты? А мы, в тылу, живем мирной, тихой жизнью, как и все предыдущие восемь лет войны? Почему?»,

«Думаю, скорее Румынию из НАТО исключат, чем что-то сделают, а еще будет беспокойство, обеспокоенность и если повезет, то почтомат подсветят цветом флага»,

«Жесть, как НАТО боится... Это все решается на раз-два. Ставят петриоты поближе к границе с Украиной, предупреждают, если в их сторону будут лететь ракеты, тогда они чисто могут их сбивать даже над территорией Украины»,

«Ждем глубокую обеспокоенность».

Добавим, Молдова подтвердила пересечение ракетой ее воздушного пространства, а вот минобороны Румынии заявило, что запущенная Россией ракета вошла в воздушное пространство Молдовы, но не пересекала румынского воздушного пространства.

Также стало известно, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отставке правительства.

Напомним, ранее появилось неожиданное видео о том, как Валерий Залужный стал тем, кем он есть сейачс.

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