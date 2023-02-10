О ее последствиях, как пишет Politeka.net, рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

«К сожалению, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Внедрены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях», – сообщил министр.

Галущенко также подчеркнул, что благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины и добавил, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения в режиме нон-стоп.

В свою очередь глава Днепропетровского областного военного совета Николай Лукашук сообщил, что водоканалы, тепловики, больницы, подчиняющиеся областному совету, работают.

«В области продолжают действовать экстренные отключения света. В настоящее время энергетики возобновляют питание в Каменском и части Павлоградского района. Ситуация с работой критической инфраструктуры контролируется», – заверил Лукашук.

Тем временем стало известно, что дад Киевом силам ПВО удалось сбить 10 ракет, над Одесчиной 13.

Напомним, столб дыма и огня после взрыва в Хмельницкой области был виден издалека.

Ранее стало известно о массированной атаке на Запорожье – ночью россияне нанесли 17 ракетных ударов в час.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях, если оккупанты захватят Бахмут.