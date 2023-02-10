Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому, уважаемые метеозависимые, подготовьтесь, не пугайтесь. К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег. Завтра на юге и юго-востоке осадки какие-то серьезные маловероятны. При прохождении фронтов ветер может усиливаться! На дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее передвигаться", — прогнозирует синоптик.

При этом в Украине наконец-то отступят морозы. Ночью еще будет холодно, особенно в ближайшую, до -7-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье ожидается -2-7 градусов. А днем ​​вообще – от 3 мороза до 2 тепла.

"В Киеве погода также изменится. Периодически снег, затем мокрый снег, днем ​​в воскресенье фронт поскачет дальше, осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый", — пишет Наталья Диденко.

В столице также ожидается потепление. Ночью еще подморозит, а в дневные часы – оттепель, даже небольшие "плюсы".

"Атмосферное давление, колебания температуры, снег, ветер - держите себя в равновесии и какие-то цитрамоны с валидолами неподалеку - погода будет каверзировать) А мы - нет!))", - шутит синоптик.

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