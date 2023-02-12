10 октября 2022 года 36-летняя Оксана Леонтьева ехала на работу: там врача-гематологиню ждали многие больные дети. Но около 8:30 утра ее убила российская ракета, а врач сгорела в своем авто. Сиротой остался сын Гриша, которому было всего пять лет.

Как пишет Obozrevatel , родные рассказывают: они не сразу признались маленькому Грише о трагедии. Оксана погибла после того, как отвезла сына в детский сад.

В тот день родные забрали его из сада и сказали, что мама на несколько дней задержится на работе . О смерти родного человека Гриша узнал уже после похорон.

Дедушка вспоминает: воспринял весть достаточно по-детски, но пережил большое горе. Когда ему только сообщили о смерти мамы, он спросил: "А мама успела полечить деток?".

Впоследствии мальчик стал расспрашивать у дедушки и бабушки о причинах смерти мамы. Так что Григорий Леонтьев возил внука на место, где автомобиль Оксаны загорелся из-за российской ракеты. Также он пытался объяснить, как именно "сломалось" авто мамы Гриши.

"Гриша еще не понимает, что мама не вернется после войны. Год назад у него умер отец — оторвался тромб", - рассказал дедушка.

Теперь он верит, что отцы ангелами наблюдают за ним с неба.

Попечительство на внука бабушка и дедушка оформили быстро, в этом помогали все государственные органы. У Гриши еще есть родной дядя — и если что-нибудь случится со старшими родственниками, то тогда опекунство за Гришу оформит он.

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