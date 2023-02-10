Спектакль "Игра в джин", в котором Лия Ахеджакова играла одну из главных ролей убрали из репертуара театра "Современник".

Как пишет DW, это произошло из-за жалоб организации "Офицеры России". Актрису Ахеджакову они обвинили в том, что она своей ролью оскорбляла чувства ветеранов войны.

"Вообще, что касается конкретных спектаклей и конкретных персоналий, в том числе медийных, то это право и обязанность руководителей учреждений - контролировать, чтобы их репертуарный план соответствовал политическому моменту, ситуации. Учредители, например, министерство культуры, также должны за этим смотреть", – заявила депутат комитета по культуре госдумы, актриса Елена Драпеко.

Ранее театр отменил показ спектакля "Первый хлеб" по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова.

Редакция DW располагает сведениями, что еще во время читки пьесы кто-то из труппы театра сигнализировал в соответствующие органы, мол, с пьесой что-то не то. После того, как был снят спектакль "Первый хлеб", из репертуара театра убрали и "Крутой маршрут", а теперь еще и "Игру в джин".

Сама артистка считает решение снять ее последний спектакль с репертуара фактическим запретом на профессию. Опасаясь проблем со стороны российских властей, она отказывается от бесед с журналистами.

"Любое интервью, которое я дам, могут перевернуть, переиначить и поставить мне в вину", - подчеркивает Ахеджакова.

Только на один вопрос DW она согласилась дать ответ.

- Как же Вы теперь будете жить - без театра?

- Мне недолго осталось, как-нибудь да проживу.





Напомним, ранее сообщалось, что у Ахеджаковой отобрали последнюю роль в театре.

Кроме того, Politeka.net писала, что затравленная Ахеджакова не сдержала слез.

Также напомним, что россияне придумали новую месть Галкину.