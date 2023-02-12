Стадо одичавших коров, живущее в Чернобыле, хорошо чувствует себя после нашествия российских оккупантов. Животные научились самостоятельно выживать после того, как в 2016 году умерли их хозяева-самоселки.
Об этом пишет Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Ученые сообщили, что уникальные одичавшие коровы научились выживать без людей. Они остались в Чернобыльской зоне после того, как в 2016 году умерли их хозяева, проживавшие в Чернобыле и селе Лубянка. Ученые с 2018 года наблюдают за животными.
Животные во время зимы самостоятельно добывают себе корм, выкапывая из-под снега копытами сухую траву. Во время непогоды они прячутся в заброшенных домах.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Это мародерство": в Ровно оскандалились с закупкой макарон для школ более, чем по 100 гривен за килограмм
Жизнь трехмесячного Данилы оборвалась после операции: бабушка винит медсестер
"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал рецепт изумительного гарнира из картофеля: может затмить даже основное блюдо
Это шедевр: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт необыкновенно вкусного и красивого десерта
"У коров нет нужды доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят. С конца 2018 года за уникальными жителями Зоны наблюдают специалисты Заповедника. Их вывод: коровы здоровы, способны защищать себя и своих телят", - рассказали ученые.
Напомним, трагедией закончились поиски маленького Виталика в Киевской области.
Также сообщалось о пожаре в гостинице в центре Киева.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.