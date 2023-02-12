Стадо одичавших коров, живущее в Чернобыле, хорошо чувствует себя после нашествия российских оккупантов. Животные научились самостоятельно выживать после того, как в 2016 году умерли их хозяева-самоселки.

Об этом пишет Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Ученые сообщили, что уникальные одичавшие коровы научились выживать без людей. Они остались в Чернобыльской зоне после того, как в 2016 году умерли их хозяева, проживавшие в Чернобыле и селе Лубянка. Ученые с 2018 года наблюдают за животными.

Животные во время зимы самостоятельно добывают себе корм, выкапывая из-под снега копытами сухую траву. Во время непогоды они прячутся в заброшенных домах.

"У коров нет нужды доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят. С конца 2018 года за уникальными жителями Зоны наблюдают специалисты Заповедника. Их вывод: коровы здоровы, способны защищать себя и своих телят", - рассказали ученые.

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