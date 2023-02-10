Советская и российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова, публично поддержавшая Украину, ответила, готовится ли покинуть россию.

Слова Ахеджаковой, которая прокомментировала свое увольнение из театра «Современник» цитируют российские пропагандистские СМИ.

По словам Ахеджаковой, директор ее предупредил, что больше ее в репертуаре не будет якобы по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма.

«Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — сказала актриса, высказав также уверенность, что против нее будут введены и другие меры.

"Да, меня убрали из "Современника". Мне жаль денег, они берут штраф у кого-то 50 тысяч, у кого-то 100 тысяч рублей, а потом объявят иноагентом. Уже лежит об этом тоже донос в прокуратуре", – сказала актриса.

Как выяснилось, покидать Москву Ахеджакова все же не собирается.

"Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда убегать. Пусть они уезжают. Я никуда не поеду, я здесь должна все это пережить. Слишком долго живу здесь", – пояснила свою позицию актриса.

Любимица публики тяжело переживает травлю в Сети

«Когда я это читаю, у меня мороз по коже. Вчера я такое прочла про себя, про маму мою, папу», — рассказала Ахеджакова в эфире YouTube-шоу «Бюро».

Добавим, что депутат Мосгордумы Андрей Медведев даже угрожал отправить вагнеровцев на её спектакль, после чего актрисе пришлось перенести выступление.

Напомним, ранее сообщалось, что у Ахеджаковой отобрали последнюю роль в театре.

Кроме того, Politeka.net писала, что затравленная Ахеджакова не сдержала слез.

Также напомним, что россияне придумали новую месть Галкину.