Фото, сделанное в поезде Краматорск-Киев, облетело соцсети – на нем усталый мужчина в военной форме держит на руках серо-белого котика.

Кадр сделала и опубликовала пассажирка этого рейса и пресс-офицер "Азова" Кристина Бондаренко.

Военный, привезший кота, служит на Бахмутском направлении, и его называют "Дядя Федя", пишет «Украинская правда. Жизнь» .

Это была первая поездка украинского защитника за полгода службы. Отпуск будет продолжаться всего несколько дней, после чего он вернется на бахмутское направление.

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По словам «Дяди Феди», у кота, которого он вез в поезде, была насыщенная "боевая" жизнь. В декабре его нашли и взяли к себе артиллеристы, служившие тогда на херсонском направлении.

«Маленький замерз, мы его на дороге подобрали, отогрели, немного полечили, покормили и приручили. Так он с нами и путешествовал», – вспоминал военный.

В январе кот переехал вместе с подразделением под Бахмут. Ему лечили глаза, создали условия для жизни, но, конечно, оставаться в подразделении ему было небезопасно.

В феврале его смогли передать в Киев, назвали Томом. Котик живет в семье в Киеве вместе с двумя другими фронтовыми котами, которых привезли еще в 2016 году из зоны АТО.

Для него даже создали страницу в Instagram, которую называли "кот, который выжил".

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