Минувшей ночью в некоторых городах Украины раздавались мощные взрывы, появились подробности о последствиях.

Так около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района, сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия.

По его словам, пожар после атаки дрона-камикадзе ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Тем временем Киевская городская военная идминистрация сообщает, что ночью враг запустил на территорию Украины группу БПЛА «Shahed».

«Главной целью барражирующих боеприпасов была разведка расположения сил украинских ПВО и поражение энергетических объектов», – говорится в сообщении.

После «Shahed» оккупанты выпустили десятки ракет по Харькову, Запорожью и Днепру.

«К сожалению, есть попадания. В данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара», – сообщил начальник КМВА Сергей Попко, призывая не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

О ракетной атаке также предупредил Виталий Ким:

Напомним, ранее стало известно о массированной атаке на Запорожье – ночью россияне нанесли 17 ракетных ударов в час.

Также было громко в городе Днепр.

Ранее Politeka.net писала о ракетном ударе по центру Харькова.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях, если оккупанты возьмут Бахмут.