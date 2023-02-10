В сети появился новый эпизод проекта "Книга-путешествие. Украина", и он посвящен главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

Как пишет Politeka.net, восьмая серия шестого сезона проекта называется «Генерал наших надежд», и в ней рассказывается, как Валерий Залужный стал тем, кем он есть теперь – "железным генералом украинской армии и любителем котиков"

Эпизод озвучили актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины, продюсер и общественный деятель Ирма Витовская-Ванца и народный артист Украины, актер театра и кино – Остап Ступка.

«За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами! – сказал Валерий Залужный 24 февраля, когда российские танки со всех сторон двинули на украинские земли. Генерал наших надежд не дает сладких обещаний, но своими действиями мотивирует верить в победу Украины и уверяет, что у каждого двухсотого россиянина есть шанс стать хорошим», - говорится в описании.

Украинцы с восторгом восприняли анимационного Залужного.

«Красиво так! Народная любовь без фанатизма», «Нам действительно повезло с Залужным. Лично у меня к Залужному доверия гораздо больше, чем к любому среди нашей власти», «Не хватало историй о тех, кто сейчас творит историю! Продолжайте! Детям нужно живые люди-легенды, люди-бренды, ЛЮДИ, в конце концов, вдохновляющие сейчас!», «Это нужно моим племянникам показать обязательно», - комментируют пользователи YouTube.

Напомним, ранее выяснилось, на что Валерий Залужный потратил миллион наследства, которое получил.

Также сообщалось, как выглядит супруга генерала Залужного.

Кроме того, Politeka.net писала об обращении Валерия Залужного к украинцам.