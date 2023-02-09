Кабмин принял постановление о ежемесячных денежных выплатах гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Постановление определяет следующие размеры ежемесячной денежной выплаты в зависимости от присвоенного отличия:

гражданам из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" - 3 размера минимальной заработной платы (сейчас это 20 100 грн);

гражданам, которые начиная с 2014 года награждены:

-орденом Богдана Хмельницкого трех степеней – 2 размера минимальной заработной платы (13 400 грн);

-орденом «За мужество» трех степеней – 1 размер минимальной заработной платы (6 700 грн);

-орденом княгини Ольги трех степеней – 1 размер минимальной заработной платы (6 700 грн);

нетрудоспособным членам семьи погибших (умерших) лиц из числа награжденных посмертно орденом «Золотая Звезда», которым присвоено звание Героя Украины, орденом «Богдана Хмельницкого» трех степеней, орденом «За мужество» трех степеней, орденом княгини Ольги трех платы (6700 грн).

Напомним, украинцам объяснили, что нужно успеть сделать до 12 февраля, чтобы получить от 50 тысяч гривен.

Также сообщалось, что украинцы жалуются на отсутствие пенсионных выплат.

Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев получит больше денег с 1 января.