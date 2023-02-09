Ежегодно 10 февраля православная церковь чествует День памяти преподобного Ефрема Сирина, который был поэтом, богословом и Учителем Церкви. День Ефрема также известен в народе как День домового.

Наши предки любили и уважали домового: при переезде в новое жилье его приглашали с собой. Оставляли ему подарки во дворе – монетки, клочки, горбушки хлеба. После ужина для него на столе оставляли еду. По большим праздникам (Рождество Христово, Василий вечер, Чистый четверг, Филиппов день) домового не забывали и угощали.

10 февраля в народе – «именины домового». В этот день домового особенно чествовали. Для него в печи ставили миску с молоком, оставляли горшок с кашей, уложив его горячими угольками. Верили, что домовой в полночь выйдет из-под печи и попробует угощение, после чего станет легче и на целый год станет услужливым и смирным.

Народные приметы

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая.

сильный ветер – лето будет дождливым и холодным;

лес стал черным – будет оттепель;

на Ефрема всегда хорошо клюет рыба.

Что нельзя делать

На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.

Также сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

Что можно делать

В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.

Именины

10 февраля День ангела имени отмечают: Ефим, Георгий, Охрим, Исак, Владимир, Яков, Палладий, Юрий.

Напомним, украинская греко-католическая церковь перейдет на новый календарь.

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