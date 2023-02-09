Ежегодно 10 февраля православная церковь чествует День памяти преподобного Ефрема Сирина, который был поэтом, богословом и Учителем Церкви. День Ефрема также известен в народе как День домового.
Наши предки любили и уважали домового: при переезде в новое жилье его приглашали с собой. Оставляли ему подарки во дворе – монетки, клочки, горбушки хлеба. После ужина для него на столе оставляли еду. По большим праздникам (Рождество Христово, Василий вечер, Чистый четверг, Филиппов день) домового не забывали и угощали.
10 февраля в народе – «именины домового». В этот день домового особенно чествовали. Для него в печи ставили миску с молоком, оставляли горшок с кашей, уложив его горячими угольками. Верили, что домовой в полночь выйдет из-под печи и попробует угощение, после чего станет легче и на целый год станет услужливым и смирным.
Народные приметы
Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая.
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- сильный ветер – лето будет дождливым и холодным;
- лес стал черным – будет оттепель;
- на Ефрема всегда хорошо клюет рыба.
Что нельзя делать
- На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.
- Также сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
Что можно делать
В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.
Именины
10 февраля День ангела имени отмечают: Ефим, Георгий, Охрим, Исак, Владимир, Яков, Палладий, Юрий.
Напомним, украинская греко-католическая церковь перейдет на новый календарь.
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