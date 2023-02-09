В Квасилове Ровенской области увеличили стоимость карты для пользования лифтом.

Как передает ITV, если в прошлом году ее можно было приобрести за 160 гривен, то сейчас за 223. Это вызывает недовольство среди жителей.

К примеру, живущей на 7 этаже пенсионерке Клавдии максимум хватает на три месяца. По завершении поездок карту приходится пополнять. Здесь цена тоже изменилась. Теперь дополнительных 100 поездок обойдутся в 193 гривны.

"Должна покупать, потому что я же ходить не смогу на 7 этаж. Придется в чем-то себя врезать, но как-то выкручиваемся, что же сделаешь. Стараемся экономить, то вниз спускаемся пешком, потому что легче", - квасиловчанка Клавдия.

О том, что цена кусается, говорит и пенсионер Виталий. Помнится, в прошлом году за карту платил 160 гривен. Пополнение обходилось в 140. Несмотря на рост цены, отказаться от лифта не может, ведь живет на 9 этаже.

"Ноги болят, руки болят и поэтому все я жду, когда включат свет, чтобы мне выехать на 9 этаж, - квасиловчанин Виталий.

Впрочем, такое положение вещей не нравится и компании, предоставляющей услуги. Там говорят, что не удается даже покрывать расходы, не то чтобы зарабатывать на этом.

"Это планово убыточно. Они не получают практически ежемесячно и пытаются нам выставить эти счета, чтобы мы как предприятие управляющий оплачивали те убытки, которые они несут, – начальник КП "Жилищник-1" Николай Жильчук.

Предприятие просит управляющую компанию отказаться от карточной системы и включить оплату за лифт в ежемесячную квартплату. То есть, чтобы платили за лифт все – от 1 по 9 этаж. В свою очередь КП "Жилищник-1" самовольно сделать это не может, ведь нужно согласие большей половины жителей дома. А на этот счет есть сомнения. Следовательно, пока только опросят мнение жителей, а систему оплаты оставят такой, как есть.

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