Началась новая волна существенного подорожания продуктов, пишет издание «Зеркало недели».
Причина этому – массовый перехода ритейла на использование генераторов на фоне постоянных отключений электроэнергии.
В итоге пока чиновники говорят, что подорожание составит от 5 до 7%, участники рынка и эксперты ожидают, что это будет 30 до 40%.
Так, не стоит ожидать меньших цифр на ценниках к яйцам. Дешеветь в течение первых шести месяцев текущего года они точно не будут.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Украинцы предлагают сделать английский язык вторым государственным: "Принесет только пользу"
Должны прибыть на призывные участки: вступило в силу новое решение Кабмина, что надо знать
"Как оберег": девушка, выжившая в Днепре, рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
Цены, предупреждают аналитики, останутся высокими в связи с сезоном низкой производительности яйценоскости кур и повышенного спроса на Пасхальные праздники. Представители Института аграрной экономики предполагают, что цена на яйца будет держаться на уровне 75 грн/десяток.
«О ценах образца лета 2022 года надо забыть, ведь производители настаивают, что в прошлом году — вплоть до августа — продавали яйца ниже себестоимости их производства. Если цени снижать, то это повлечет за собой негативные последствия, а следовательно, в перспективе для потребителей означает только одно — новое существенное подорожание», - говорится в публикации.
Стоимость гречки тоже не порадует - эта крупа вновь появилась в продаже с космическими цифрами 99,90 грн/кг.
Тем временем большая часть производителей муки также повышает цены предложения на продукцию. Новые ценники будут поддержаны дальнейшим ростом цен на продовольственную пшеницу и сложностью найти зерно высокого качества.
Также вырастут в цене подсолнечное масло и сахар – в ближайшее время цены вырастатут как минимум на 5-7%.
Напомним, молочка в Украине становится элитным продуктом.
Также сообщалось, что в цене взлетел популярный фрукт.
Кромме того, Politeka.net писала, что украинцы переживают из-за того, что не могут дождаться субсидий.