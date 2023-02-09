Началась новая волна существенного подорожания продуктов, пишет издание «Зеркало недели».

Причина этому – массовый перехода ритейла на использование генераторов на фоне постоянных отключений электроэнергии.

В итоге пока чиновники говорят, что подорожание составит от 5 до 7%, участники рынка и эксперты ожидают, что это будет 30 до 40%.

Так, не стоит ожидать меньших цифр на ценниках к яйцам. Дешеветь в течение первых шести месяцев текущего года они точно не будут.

Цены, предупреждают аналитики, останутся высокими в связи с сезоном низкой производительности яйценоскости кур и повышенного спроса на Пасхальные праздники. Представители Института аграрной экономики предполагают, что цена на яйца будет держаться на уровне 75 грн/десяток.

«О ценах образца лета 2022 года надо забыть, ведь производители настаивают, что в прошлом году — вплоть до августа — продавали яйца ниже себестоимости их производства. Если цени снижать, то это повлечет за собой негативные последствия, а следовательно, в перспективе для потребителей означает только одно — новое существенное подорожание», - говорится в публикации.

Стоимость гречки тоже не порадует - эта крупа вновь появилась в продаже с космическими цифрами 99,90 грн/кг.

Тем временем большая часть производителей муки также повышает цены предложения на продукцию. Новые ценники будут поддержаны дальнейшим ростом цен на продовольственную пшеницу и сложностью найти зерно высокого качества.

Также вырастут в цене подсолнечное масло и сахар – в ближайшее время цены вырастатут как минимум на 5-7%.

Напомним, молочка в Украине становится элитным продуктом.

Также сообщалось, что в цене взлетел популярный фрукт.

Кромме того, Politeka.net писала, что украинцы переживают из-за того, что не могут дождаться субсидий.