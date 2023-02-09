Бойчина одного из подразделений территориальной обороны на Волыни Людмила Костюк служит со своим хвостатым любимцем.

Как говорится в сюжете ТСН, летом женщина, успешная предпринимательница, пошла записываться в терроборону. С собой взяла кота, и вот уже пять месяцев они вместе служат в одном из военных подразделений вблизи белорусской границы.

Гридж был тихим и спокойным котом, пока жил в городе, а теперь поселился с военными в лесу и дает хорошего взбучки местным котам. Здесь он благодаря своей хозяйке, которая пришла на службу еще летом и забрала кота с собой, потому что дома его не на кого было оставить.

"Он так быстро прижился. Через час он уже знал, где есть дают”, - рассказывает Людмила.

Сейчас она улыбается и шутит, год назад, рассказывает Людмила, ей было не до смеха. “У меня сестра с мужем военные. Они в Мариуполе жили и детей привезли мне”, – вспоминает она.

Возвращаться в гражданскую жизнь Людмила пока не планирует, да и Гриджо домой тоже не просится. “Поддерживает меня морально. Встречает меня с утра, как я иду на службу. Я выхожу – он стоит”, – рассказывает Людмила.

Так вдвоем они служат уже пять месяцев и знают, что дождутся победы.

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