11-летний Богдан живет в городе Житомир и собирает деньги, чтобы помочь ВСУ ускорить победу.

Мальчик рассказал, что идея собирать деньги для украинской армии пением у него возникла осенью, пишет Суспільне Житомир.

Тогда мальчик увидел, как это делает 8-летний волонтер из Чернигова. Со своей идеей Богдан обратился к маме.

"Он пришел и сказал: я буду петь и собирать деньги для ВСУ. Помоги мне сделать табличку. Мы вместе сели и сделали эту табличку", - рассказала мама Богдана Наталья.

Мальчик признался, что в первый день сбора денег ему было страшно. Боялся и того, что люди будут прогонять, и того, что ничего не дадут. Но страхи не сбылись – в первый день школьник собрал более 200 гривен.

"Сначала я думал остановиться, но когда понял, что можно добиться большего, я продолжил", - признался мальчик.

Юного певца теперь можно увидеть возле супермаркета возле Центрального автовокзала Житомира. Там, говорит он, много людей.

В день юный певец собирает от 500 до 1000 гривен.

Благодаря этим деньгам Богдану и его маме удалось собрать и уже отправить первые посылки военным.

На сейчас Богдан собрал 4000 гривен для помощи ВСУ и хочет на эти деньги закупить медикаменты.

Также мальчик учит новые песни.

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