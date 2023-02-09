Пограничница из Нововолынска Алина Панина почти пол года находилась в плену, а в октябре вернулась за обменом домой.

Сейчас Алина Панина продолжает служить кинологом на украинско-польской границе и ожидает возвращения из российского плена своего мужа, пишет Суспільне.

Осенью 2021 года Алина вместе с мужем поехала на службу в Мариуполь. Перед началом полномасштабного вторжения, с 23 на 24 февраля, отчеркивали сутки. Вместе с собакой осматривала суда в пункте пропуска порта.

Первый пограничный отряд разделялся на определенные группы, которые должны были держать оборону на определенных точках. Это был завод "Азовмаш", завод Ильича, "Азовсталь", – говорит Алина Панина.

Она в составе отдела пограничной службы "Мариуполь", где служила, отправилась на завод "Азовмаш". Там военнослужащие удерживали оборону до 10 апреля. А потом отправились на "Азовсталь".

Там женщина находилась до 17 мая, пока не поступил приказ президента Украины покинуть завод, чтобы сохранить свои жизни.

После выхода из "Азовстали" всех военных доставили в поселок Оленевка Донецкой области, где Алина пробыла четыре с половиной месяца.

В камере размером три на четыре метра, где должно находиться шесть человек, было – 28. Спали все кто где: на лежаках по два человека на одном, на земле, на полу. И если кто-то один просыпался и возвращался, нужно было всем вернуться, – вспоминает Алина Панина.

"Один день проходит за один месяц. Ты не знаешь, какой час, не знаешь, какой день, девушки в камере выскребали на стене ложкой палочки, чтобы как-то вести счет", – говорит женщина.

Военнопленных на протяжении четырех с половиной месяцев ежедневно кормили одним и тем же. Чувство голода не исчезало.

"Мы ели кашу, которую они давали с цыпленком не ощипанным, с перьями, каша ячная была недоварена, у нас были проблемы с желудками, с кишечниками. Суп с двумя картофелинами, или же на ужин каша с рыбой, с костями", – говорит пограничница.

Алина Панина говорит, что выживали за счет того, что пленные ходили на работу. Выпекали хлеб для русских военных и могли лишний кусок пронести в камеру. Выходили на свежий воздух редко, только уходя на работу. Пленных заставляли мыть полы, кабинеты, работать на строительстве. Старшие женщины, – говорит Алина Панина, – от жары и антисанитарии теряли сознание.

29 июля, во время пребывания Алины в колонии Еленовки, в мужском бараке произошел взрыв. Говорит, что сначала никто ничего не понял, потому что вокруг колонии стояла техника, постоянно слышны взрывы. Алина Панина вспоминает: это произошло после вечерней проверки, должен был быть отбой, раздались два взрыва.

"Это был ужас, потому что всех этих выживших раненых привели к нам в ДИЗО. 65 человек поместили в две камеры. Очень тяжело раненых забрали на Донецк в больницу, а другим наши военнопленные медики без обезболивания осколки доставали. Ребята теряли сознание от боли", – рассказывает Алина Панина.

По ее словам, в тот момент в колонии уже не было ни бинтов, ни повязок, ни пластырей. Раненым перематывали раны скотчем, тряпки стирали, чтобы приложить, потому что черви заводились в ранах. Говорит: после того, как ребят вывели оттуда, они немного поправились, но запах раненых и йода еще долго оставался.

17 октября произошел обмен и Алина вернулась домой. Но, к сожалению, ее муж и достаточно находится в плену. Связи с ним нет с 12 апреля.

Мы прошли такой нелегкий путь, увидели, как россияне убивают мирное население, когда ты это все прошел, ты не можешь сдаться, - говорит Алина.

Она продолжает служить кинологом на украинско-польской границе и ждет возвращения из российского плена своего мужа.

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