Начальник Николаевской областной военной администрации Витали Ким обратился к украинцам с объяснением относительно штатного призыва и призыва в добровольческие батальоны, пишет Politeka.net.

«Чтобы не путали призыв добровольный в штурмовые бригады и стрелковый батальон с обязательным призывом», - объяснил Ким в своем телеграмм-канале.

По его словам, часто спрашивают, почему раздают повестки, если это добровольческие штурмовые бригады.

«Так вот, призыв идет как призыв в штатном порядке, а добровольческие бригады – это отдельно, и стрелковый батальон. Потому там добровольцы, еще и не всех принимают. Потому что там нужна физическая подготовка, определенные условия», – объяснил Ким, добавив, что заявок много.

«В десятки раз больше регистрируется людей и приходят на комиссию и сейчас по Николаеву, стрелковому батальону, уже пятая часть проходит комиссию, а по штурмовым бригадам – это отдельно. Каждый выбирает, что он будет делать, потому что все знают, что скоро будет Победа», – заверил Ким.

Напомним, в Николаевской области начали создавать штурмовые бригады "Гвардии наступления", в которые приглашают добровольцев.

"Это не мобилизация, это добровольцы. Добровольцы, которых мы ищем, это мотивированные люди, желающие и готовые отвоевывать нашу Украину. Сейчас мы призываем присоединяться всех, кто имеет желание, хорошую физическую форму и мотивацию. Сейчас именно то время, когда мы собираемся выбросить врага с нашей земли", – говорил Ким, заверив, что добровольцы будут проходить обучение.

По его словам, бригады будут сформированы по определенным направлениям работы: «Есть те, кто будет отвоевывать Крым. Есть те, кто будет охранять границы».

Формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления», частью которых могут стать добровольцы, было начато МВД и проходит по всем регионам Украины.

Присоединиться к «Гвардии наступления» можно, подав соответствующую анкету на сайте или подать анкету через определенные Центры предоставления административных услуг.

Напомним, Кравец рассказала о своей неожиданной встрече с Кимом на отдыхе.

Также сообщалось, что Виталий Ким поделился с украинцами очень хорошей новостью.

Кроме того, Politeka.net писала, в каких случаях можно аннулировать повестку.