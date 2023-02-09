После страшного землетрясения на границе Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, произошел сдвиг Аравийской плиты более чем на три метра по отношению к Анатолийской плите, на которой расположена Турция, пишет News Bulletin со ссылкой на президента Национального института геофизики Италии Карло Дониоли.

"Это будто Турция переместилась по отношению к Аравийской плите к юго-западу", - пояснил ученый.

В свою очередь, геолог из Стамбульского технического университета Дженгиз Забджи опубликовал на своей странице в Twitter снимок расколотой автомобильной дороги в провинции Кахраманмараш в юго-восточной Турции.

Kahramanmaraş/Türkoğlu: ilk ölçümlerimiz bu noktada 3.3 m pic.twitter.com/h2SIadSH60 — Cengiz Zabcı (@CengizZabci) February 8, 2023

"Наши первые измерения в этой точке составляют 3,3 метра", - сказал Забджи.

На другом снимке можно увидеть смещенную железную дорогу в населенном пункте Секероба.

Такие масштабы – аномальные, потому что обычно геологическое перемещение составляют 2-3 миллиметра в год. Иногда после сильных землетрясений плиты могут сдвинуться на 3-30 см.

По словам ученых, явления такой интенсивности могут привести к так называемой сейсмической эпидемии – толчки могут наблюдаться в течение дней и даже месяцев.

Землетрясение 6 февраля будто стало спусковым крючком, который активировал другие сейсмические зоны на планете, где тектонические плиты давят друг на друга.

После столь крупных землетрясений сейсмические волны обходят Землю много раз, пишет BBC.

Последствия этого мощного оползня могут ощущаться в Черноморском регионе и на Кавказе в следующие два-три года, говорит говорит сейсмолог, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

"Аравийская плита фактически двигается в направлении Крыма. Если раньше Аравийская плита давила на Анатолийскую плиту, то есть Турцию, теперь она начинает давить на Кавказ, а также на Крым", - говорит Гринь.

Death toll in Turkey/Syria earthquake is now approaching 16,000 people. We send our prayers to everyone affected by this tragedy 🙏😔 pic.twitter.com/Vb0KCyxN4e — Daily Loud (@DailyLoud) February 9, 2023

В последующие годы в этом регионе могут произойти серии мелких подземных толчков мощностью 4-5 баллов, но могут быть и крупные землетрясения, говорит Гринь.

Точно предсказать эти явления сложно.

Между тем число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 12 391 человека, пострадавших - 62 914 человек.

В Сирии число погибших увеличилось до 2992.

Напомним, дома в Турции падали, как карточные.

Также сообщалось о зловещем знаке, который увидели перед землетрясением.

Кроме того, Politeka.net писала, что людям буквально пришлось убегать от падавших на них домов в прямом эфире.