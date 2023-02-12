В Израиле в армии служат почти все и добровольно, за исключением людей с сильными недугами.

Об этом заявил бывший командира израильского спецподразделения Дениса Десятника. Спецназовец защищает Украину.

"В Израиле вообще все служат в армии, за исключением тех, у кого сильный какой-то недуг, болезнь какая-то или еще что-то, что она просто физически не может. В общем все служат, даже инвалиды, и девочки служат. И никто не пытается уклониться от армии , все уходят в армию, просто не каждый уходит в боевые части", – рассказал Десятник.

По его словам, в Израиле проверяют здоровье будущих армейцев и оценивают состояние человека по 97-балльной шкале.

"У кого чуть ниже шкалы – тот по понятным причинам не может служить в каких-то элитных войсках. Даже инвалиды служат добровольно, могут переводить какие-то бумаги. Все пытаются отдать долг родине", – пояснил Десятник.

Напомним, что призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть на призывные участки для медосмотра.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №92 от 1 февраля.

Документ, в частности, предусматривает оповещение призывников, достигших 27 лет, для их прибытия на призывные участки для проведения медицинского осмотра.

Кроме того, сообщалось, что известный украинский актер заговорил о повестке и пойдет ли он служить.