В роддоме Мукачевской центральной районной больницы родители остались новорожденного мальчика.

Его историю рассказали на странице Мукачевского городского совета.

Ребенок родился еще 15 сентября. Тогда младенец имел экстремально низкий вес — менее 1,5 кг, поэтому после рождения его сразу перевели в реанимацию. Когда мальчик набрал вес, медики перевели его в отделение постинтенсивной терапии и выхаживания новорожденных, где он находится до сих пор.

С тех пор мать ребенка посещала его всего несколько раз, в последний раз — в начале декабря. По словам врачей, сейчас у него нет проблем со здоровьем, он хорошо питается и развивается.

Очевидно, что родители не спешат забирать свое чадо, потому что перестали выходить на связь.

“Из собственных источников нашим врачам стало известно, что, возможно, они уехали за границу и планируют вернуться через некоторое время. Родственники малыша его судьбой не интересовались. Также известно, что это уже не первый ребенок в семье», – рассказали в горсовете.

Теперь ожидается, что дальнейшей судьбой мальчика будет заниматься служба по делам детей Мукачевского городского совета.

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