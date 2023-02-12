Пилота Степана Тарабалко назвали «Призраком Киева». Хотя в Вооруженных силах Украины говорят, что этот образ сборный, характеризующий многих украинских пилотов-истребителей, в том числе и Степана.

Как пишет "Радио Свобода" , Степан Тарабалка погиб в бою 13 марта 2022 года. Последний раз семья видела его в январе во время рождественских праздников. 9 января летавшему на МиГ-29 украинскому летчику-истребителю исполнилось 29 лет.

«Не в первый раз прихожу и на кладбище слышу гул самолета. Друзья Степана, как представился случай, прилетают, да, с неба навещают его. Ребята знают, где он похоронен и делают круги», – говорит мама пилота Наталья Тарабалка. Степан при жизни любил поздороваться с родными, пролетая над родительским домом.

Мама часто наведывается к сыну на могилу. Похоронен Степан Тарабалка в родном селе Королевка Коломыйского района Ивано-Франковской области.

«В первые дни после гибели было такое чувство, что он рядом. Он просто есть, живет в сердце моем. Был немного здесь и полетел туда…», – говорит Наталья Тарабалка, показывая глазами в небо.

Мама хотела, чтобы сын стал военным музыкантом. А ведь занимался в музыкальной школе и профессионально играл на трубе. Советовала сыну поступать во Львов и получить профессию военного дирижера. Но у сына были другие планы.

Степан никогда не говорил о службе, не жаловался на какие-либо трудности.

«Он до конца не говорил всю правду. Я его в самолете никогда не видела. Все просила, чтобы меня взял на работу. Но он понимал, что я буду эмоционально переживать. Никогда от него не слышала слова об опасности, а говорил: не паникуй, не опережай события. Я только недавно узнала о его дежурстве, нарядах, сидевших постоянно в самолете перед вылетом. А он мне в телефон шутил: смотрю фильм, играю в теннис.

...Первые вылеты, первые дни. Тогда кто отказался вылетать, не был психологически готов. Степан в первый день войны выполнял боевое задание. Я когда-то молилась: Боже, помоги мне воспитывать так ребенка, чтобы я не навредила твоему плану. Я никогда не была готова к этой ситуации. На Рождество была наша последняя встреча», – говорит Наталья Тарабалка.

Степан Тарабалка посмертно награжден званием Героя Украины. «С одной стороны, я благодарю Бога, что могла быть мамой такого сына, а с другой – не могу молиться за упокой его души…», – подчеркнула Наталья Тарабалка.

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