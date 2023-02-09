В украинской столице произошло чрезвычайное событие, ошеломляющее своей дикостью, пишет Politeka.net.

Его подробности рассказали в полиции Киева. Так, по словам правоохранителей, на улице Якуба Коласа отец угрожал выбросить с балкона квартиры свою трехмесячную дочь.

«Ребенок находился в квартире с дедушкой, бабушкой и отцом. Матери в это время в доме не было. Между родственниками начался очередной конфликт, во время которого злоумышленник схватил ребенка, выбежал на балкон и угрожал выбросить его из окна», - рассказали правоохранители обстоятельства ЧП, едва не превратившегося в трагедию.

К счастью, худшего сценария удалось избежать - правоохранители, которым помог неравнодушный гражданин, помешали такому поступку мужчины и спасли девочку.

Горе-отец, оказавшийся в 1977 года рождения, задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 126-1 – домашнее насилие, ч. 1 ст. 127 – пытки, ч. 1 ст. 129 – угроза убийством Уголовного кодекса Украины.

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает заключение от трех до шести лет.

Тем временем ювенальные полицейские совместно со службой по делам детей и семьи изъяли девочку из семьи из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по уходу.

Решается вопрос о лишении родителей родительских прав.

По неподтвержденной информации, в момент ЧП мужчина, вероятно, находился под действием каких-то веществ.

"На улице Якуба Коласа 29 неадекватный мужчина, вероятно, под действием запрещенных веществ, уже час держит на балконе младенца почти без одежды и утверждает, что ребенка накормили наркотой, требует врачей. Врачи приехали, он говорит, что они из психиатрии, поэтому ребенка не отдаст, побил стекло, хочет выбросить ребенка", - сообщал телеграмм-канал "Реальный Киев".

Напомним, трагедией закончились поиски маленького Виталика в Киевской области.

Также сообщалось о пожаре в гостинице в центре Киева.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.