Сегодня, 9 февраля, чтят событие перенесения мощей святителя Иоанна Златоустого в Константинополь, пишет Politeka.net со ссылкой на Митрополита Эпифания.

«А потому есть хороший повод для всегда актуальных наставлений этого чрезвычайного проповедника, одного из величайших учителей христианства, настоящего целителя человеческих душ», - отметил предстоятель ПЦУ на своей странице в Facebook.

Больше всего, подчеркнул Эпифаний, святитель Иоанн Златоуст предостерегал людей от растерянности и отчаяния и называл их сильнейшим оружием лукавого.

«Он умолял не терять надежды, не подвергаться унынию, тоске, недоверию Богу, ощущению одиночества и покинутости – тем разрушительным страстям, которые ведут к отчаянию», - акцентировал Эпифаний, добавив, что Златоуст сравнивал отчаяние с ярмом, которое «лежа на шее души, заставляет ее смотреть вниз, препятствует поднять взгляд к своему Владыке».

По его словам, подчеркнул Эпифаний, мысли отчаяния тяжелее свинца и железных цепей – они буквально «топят» душу, скатывают ее в темную бездну к дьяволу.

Поэтому, подчеркивает предстоятель ПЦУ, лишь надежда на Бога – безопасный якорь, опора жизни, которая «словно крепкая цепь, опускающаяся с неба, поддерживает наши души, постепенно поднимая на высоту тех, кто крепко держится за нее, и возвышает нас выше бури жизненных неприятностей». Только надеясь можно спастись и не поддаться властям отчаяния, устоять против оружия дьявола, говорит Митрополит.

«Надежда – оружие против смерти. Сейчас, в контексте этой долгой и жестокой войны против нашего народа, осознавая дьявольские попытки врага забрать у нас надежду на победу и посеять сомнения, уныние, усталость, тоску, нетерпение, сетование, духовный упадок сил, безразличие, подавленность и т.д. - мы должны не дать себя связать путами отчаяния», - призвал в Эпифаний украинцев, напомнив также слова святителя Иоанна Златоустого, что беда не в том, что, борясь можно упасть, а в том, чтобы, упав, так не оставаться.

"Итак, пусть никто не падает духом! «Будь твердым и мужественным, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда пойдешь» (Нав. 1: 9)", - завершил Митрополит.

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