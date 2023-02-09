Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "БАНК ФОРВАРД" в категорию неплатежеспособных, пишет Politeka.net со ссылкой на НБУ .

Отмечается, что решение было принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка после отнесения его к категории проблемных.

«А также, учитывая дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния этого банка при отсутствии действенных мер по его улучшению и невозможности и недостаточности запланированной АО "БАНК ФОРВАРД" капитализации», - отметили в НБУ.

В Нацбанке также подчеркнули, что с момента отнесения этого банка к категории проблемных его финансовое состояние существенно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив улучшения.

Что касается денег украинцев, то в НБУ заверили, что каждый вкладчик "БАНК ФОРВАРД" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

«В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 составляет 1 535,6 млн грн», - добавили в НБУ.

Примечательно, что конечным бенефициарным владельцем банка является гражданин России Рустам Тарико. Указом Президента Украины в октябре 2022 года к Тарико были применены персональные санкции.

Добавим, что, несмотря на войну, украинцы продолжают доверять банкам, а вкладчики проблемных банков на период военного времени могут рассчитывать на 100% возмещения своих средств.

"20 рабочих дней – это тот предельный срок, который Фонд гарантирования берет, чтобы начать выплаты. У вас есть две опции – вы сможете либо прийти пешком в один из банков-агентов, либо вообще не выходить из дома и осуществить это получение через онлайн- сервис. У нас есть четыре банка, которые принимают средства онлайн, и все. Вам не нужно никаких заявлений, не нужно никаких действий других - просто паспорт и код, если в отделение банка, или пройти идентификацию онлайн, если это выплата онлайн" ,- рассказывала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

Напомним, украинцам объяснили, что нужно успеть сделать до 12 февраля, чтобы получить от 50 тысяч гривен.

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