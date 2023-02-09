В результате сильного взрыва в пятиэтажном доме в российском Новосибирске обрушилось два подъезда, сообщает пропагандистский «Интерфакс» со сссылкой на СКР.

Число пострадавших в результате происшествия увеличилось с четырех до семи. Также известно о двух погибших.

По официальным данным, причиной взрыва стал бытовой газ.

«Было очень громко, даже в соседнем доме стекла разбились, в 39-м вообще подъезда нет»,- рассказали жители соседних домов.

Отметим, что похожее ЧП на днях произошло в российском городе Ефремов Тульской области. В жилом доме также взорвался газ, в результате чего обвалился подъезд.

Количество погибших выросло до восьми.

Тем временем в Турции продолжаются спасательно-поисковые работы после страшного землетрясения.

На данный момент число погибших в результате землетрясения составляет 9057 человек.

Ранены — 52979, кроме того, 6444 здания разрушены.

Также сообщалось, что после Турции и Сирии землетрясение дошло до россии.

Кроме того, людям в Турции пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.