В результате сильного взрыва в пятиэтажном доме в российском Новосибирске обрушилось два подъезда, сообщает пропагандистский «Интерфакс» со сссылкой на СКР.
Число пострадавших в результате происшествия увеличилось с четырех до семи. Также известно о двух погибших.
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По официальным данным, причиной взрыва стал бытовой газ.
«Было очень громко, даже в соседнем доме стекла разбились, в 39-м вообще подъезда нет»,- рассказали жители соседних домов.
Отметим, что похожее ЧП на днях произошло в российском городе Ефремов Тульской области. В жилом доме также взорвался газ, в результате чего обвалился подъезд.
Количество погибших выросло до восьми.
Тем временем в Турции продолжаются спасательно-поисковые работы после страшного землетрясения.
На данный момент число погибших в результате землетрясения составляет 9057 человек.
Ранены — 52979, кроме того, 6444 здания разрушены.
Также сообщалось, что после Турции и Сирии землетрясение дошло до россии.
Кроме того, людям в Турции пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.