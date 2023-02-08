84-летняя актриса Лия Ахеджакова заявила, что все ее спектакли в театре, где она проработала 50 лет, отменили.

Артистка Лия Ахеджакова сообщила «Новой газете», что руководство московского театра «Современник» решило убрать из репертуара спектакль «Игра в джин», в котором 84-летняя актриса играла одну из главных ролей.

По словам Ахеджаковой, она видела приказ руководства, а также новое расписание постановок.

«Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», - сообщила артистка.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны. Она также призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

Ранее Ахеджакова неоднократно выступила против вторжения России в Украину и осудила за это президента РФ.

Напомним, Ахеджакова рассказала о реакции россиян на ее проукраинскую позицию: "Не здороваются".

Также сообщалось, что певец, который поддерживал россию, резко прозрел и сменил риторику.

Кроме того, Politeka.net писала, что карьера известной украинской актрисы оказалась под угрозой из-за ее позиции относительно россиян.