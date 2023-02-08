Артистка Лия Ахеджакова сообщила «Новой газете», что руководство московского театра «Современник» решило убрать из репертуара спектакль «Игра в джин», в котором 84-летняя актриса играла одну из главных ролей.
По словам Ахеджаковой, она видела приказ руководства, а также новое расписание постановок.
«Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», - сообщила артистка.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны. Она также призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.
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Ранее Ахеджакова неоднократно выступила против вторжения России в Украину и осудила за это президента РФ.
Напомним, Ахеджакова рассказала о реакции россиян на ее проукраинскую позицию: "Не здороваются".
Также сообщалось, что певец, который поддерживал россию, резко прозрел и сменил риторику.
Кроме того, Politeka.net писала, что карьера известной украинской актрисы оказалась под угрозой из-за ее позиции относительно россиян.