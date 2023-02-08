9 февраля в православном календаре - День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст – защищает людей, отчаявшихся.

Что нельзя делать

Народные приметы

Ослепительно-белая луна – к холодам, красная – к ветру.

Если после вьюг на снежных заносах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.

Облака против ветра плывут – к снегу.

Стекло запотело – до тепла.

Именины

9 февраля День ангела имени отмечают: Иоанн, Иосиф, Дмитрий, Петр, Тит.

Напомним, украинская греко-католическая церковь перейдет на новый календарь.

Синод состоялся еще в начале февраля возле Львова и таким образом были приняты "во внимание многочисленные просьбы верующих и провели предварительные консультации с духовенством и монашеством церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине".

Также представители УПЦ МП вынесли унитаз и не только из здания, который принадлежит ПЦУ.

Кроме того, экспертиза показала, что УПЦ и дальше подвластна Русской православной церкви.