9 февраля в православном календаре - День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст – защищает людей, отчаявшихся.
Что нельзя делать
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В этот день нельзя резать кожу и обжигаться. Следует оберегать себя от любых возможных травм на работе и дома.
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На Златоусте запрещено делать покупки.Популярные статьи сейчас
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Не рекомендуется в этот день дарить подарки.
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9 февраля следует отказаться от мытья головы.
Народные приметы
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Ослепительно-белая луна – к холодам, красная – к ветру.
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Если после вьюг на снежных заносах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.
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Облака против ветра плывут – к снегу.
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Стекло запотело – до тепла.
Именины
9 февраля День ангела имени отмечают: Иоанн, Иосиф, Дмитрий, Петр, Тит.
Напомним, украинская греко-католическая церковь перейдет на новый календарь.
Синод состоялся еще в начале февраля возле Львова и таким образом были приняты "во внимание многочисленные просьбы верующих и провели предварительные консультации с духовенством и монашеством церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине".
Также представители УПЦ МП вынесли унитаз и не только из здания, который принадлежит ПЦУ.
Кроме того, экспертиза показала, что УПЦ и дальше подвластна Русской православной церкви.