Количество погибших при взрыве в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремов в Тульской области выросло, сообщает пропагандитский ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что 8 февраля спасатели извлекли из-под завалов подъезда пятиэтажного панельного жилого дома тела трех погибших.
Спасатели продолжают поиск пострадавших, разбор завалов.
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По данным прокуратуры Тульской области, обрушение подъезд пятиэтажного панельного жилого дома произошло в результате взрыва бытового газа. Прокуратура организовала проведение проверки по факту обрушения.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек.
Взрыв в жилом доме в российском городе Ефремов прогремел днем 7 февраля. В результате обрушился целый подъезд.
Добавим, тем временем количество жертв страшного землетрясения в Турции и Сирии приближается к 10 000 и продолжает расти.
Более 40 тысяч людей получили ранения.
Также сообщалось, что после Турции и Сирии землетрясение дошло до россии.
Кроме того, людям в Турции пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.
Кроме того, Politeka.net писала, что дома в результате землетрясения падали как карточные.