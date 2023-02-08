Количество погибших при взрыве в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремов в Тульской области выросло, сообщает пропагандитский ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что 8 февраля спасатели извлекли из-под завалов подъезда пятиэтажного панельного жилого дома тела трех погибших.

Спасатели продолжают поиск пострадавших, разбор завалов.

По данным прокуратуры Тульской области, обрушение подъезд пятиэтажного панельного жилого дома произошло в результате взрыва бытового газа. Прокуратура организовала проведение проверки по факту обрушения.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек.

Взрыв в жилом доме в российском городе Ефремов прогремел днем 7 февраля. В результате обрушился целый подъезд.

Добавим, тем временем количество жертв страшного землетрясения в Турции и Сирии приближается к 10 000 и продолжает расти.

Более 40 тысяч людей получили ранения.

Также сообщалось, что после Турции и Сирии землетрясение дошло до россии.

Кроме того, людям в Турции пришлось убегать от падающих зданий в прямом эфире.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома в результате землетрясения падали как карточные.