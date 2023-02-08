С недавних пор Пенсионный фонд Украины назначает и выплачивает субсидии и льготы, напоминает Politeka.net.

Начиная с 1 декабря 2022 года Пенсионный фонд Украины не только выплачивает, но и назначает жилищные субсидии и льготы: то есть граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% совокупного месячного дохода домохозяйства, с 1 декабря для назначения субсидии должны обращаться именно в органы Пенсионного фонда Украины

Также напомним, что с января 2023 льготы на оплату ЖКУ выплачиваются в денежной форме.

«Тем льготникам, которые к декабрю 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты начиная с декабря 2022 года, Пенсионный фонд Украины перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделение АО "Укрпочта". Это зависит от способа выплаты, избранного получателем льготы», – сообщали в Пенсионном фонде.

Тем временем некоторые украинцы жалуются, что совсем не рады таким изменениям. Люди сообщают на официальной странице Пенсионного Фонда в Facebook, что не могут получить ни субсидию, ни льготы.

«Субсидию по убд еще нет, зачем писать что профинансировано? Раньше было все хорошо, а с тех пор как на пенсионный перевили, один бардак» ,

«Монетизированной льготы ЖКХ (инвалид войны) за январь до сих пор нет, хотя профинансирован ПФУ. Говорили, что пенсионеру будет автоматически начисляться в день выплаты пенсии и где? Раньше была денежная безналичная форма в УСЗН, говорили же, что с 01.01.23 г. через ПФУ будет только денежная наличная форма на карту, иии? Молчат как партизаны. То у них дела не передали, то программа не работает, то еще что-то. А отчитываетесь о 3,1 млрд грн – на выплату жилищных субсидий и льгот… Причем в феврале вместе с пенсией согласно графику выплаты 04.02 – льгота на банковскую карту так и не поступила. Это г.Киев. На горячей линии ничего ясного не сказали, информации о дате выплаты нет. Бардак полный. UPD. В Сервисном центре сообщили со слов: "Мы ничего не знаем по льготам, обращайтесь в письменном виде к Центральному аппарату ПФУ, получите официальный письменный ответ".

"Как так можно, где деньги?"

«У меня субсидия действующая, но не начисленная до сих пор, уже проходит февраль. К кому можно обратиться, в нашем пенсионном управлении говорят: ждите, а за коммуналку платить чем, если пенсия мизерная?»,

«Льготы на коммунальные по УБД в январе не дали, до сих пор нет! Как узнать когда придут те, что должны были еще в январе?»,

«Все было просто и понятно. И дозвониться, и узнать все можно было, по крайней мере, в нашем. До января этого года все было четко» , - свирепствуют украинцы на официальной странице ПФУ в Facebook.

Некоторые признаются, что потеряли надежду: «Вам ни в коем случае нельзя верить. Льготы участникам боевых действий в этом месяце где? На оффшорах, на процентах? Горячая линия ваша не работает»,

«Я звонил, результат 0, два месяца жду субсидию, то говорят подождите еще, то программы какой-то нет или базы»,

"Никто вам не ответит, смиритесь, куда я только не пытался звонить, никто не может ответить, почему субсидии нет".

В свою очередь Пенсионный Фонд Украины сообщает, что по состоянию на 7 февраля профинансировано 13,8 млрд грн - на пенсионные выплаты, в том числе 3,4 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта" (по сообщению АО "Укрпочта" состоянием на 06 февраля доставлено 31,3% профинансированных сумм), 10,4 млрд грн – через уполномоченные банки (на счета пенсионеров зачислено 100% профинансированных сумм); 3,1 млрд грн – на выплату жилищных субсидий и льгот; 1244,7 млн ​​грн – на страховые выплаты, в том числе 346,1 млн грн – на оплату больничных.

Напомним, ранее украинцам сообщили, что нужно успеть сделать до 12 февраля, чтобы получить от 50 тысяч гривен.

Также сообщалось, что украинцы жалуются на отсутствие пенсионных выплат.

Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев будет больше денег с 1 января.