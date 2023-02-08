В Украине продолжаются мобилизация и раздача повесток, пишет Politeka.net.

Напомним, что Верховная Рада одобрила законопроект «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№ 8419), которым срок действия военного положения продлен с 19 февраля 2023 еще на 90 дней. Кроме того, парламент продлил мобилизацию так же на 90 дней.

Но есть случаи, когда повестку могут аннулировать. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач в Military Media Center, пишет Varta1 .

"Неоднократно были случаи, когда повестку вручали лицам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации. Такие украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и представить их во избежание вручения повестки", - отметил Горбач.

Следовательно, для того, чтобы аннулировать повестку, необходимо лично явиться в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним также, что призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть на призывные участки для медосмотра.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №92 от 1 февраля.

Документ, в частности, предусматривает оповещение призывников, достигших 27 лет, для их прибытия на призывные участки для проведения медицинского осмотра.

Кроме того, сообщалось, что известный украинский актер заговорил о повестке и пойдет ли он служить.