Обнаружено тело юного Виталика, пропавшего из дома днем ​​7 февраля, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.

Ребенок стал жертвой несчастного случая.

«Вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез. Тело ученика третьего класса было обнаружено под льдом местного водоема», - рассказал Небытов обстоятельства страшной трагедии в Белогородке.

Небытов выразил глубокие соболезнования родителям и родным погибшего ребенка.

«Призываю всех родителей со всей серьезностью отнестись к досугу своих детей, халатность и легкомыслие может иметь непоправимые последствия и стоить жизни», - подчеркнул начальник полиции Киевщины.

Как установили правоохранители, ребенок решил поскользить на льду и провалился.

Напомним, ранее чрезвычайное событие, едва не превратившееся в трагедию, произошло в Киевские области, в поселке Красная Слободка.

В водяной ловушке оказались 10-летняя девочка и 16-летний парень.

Также сообщалось, что 17 января четверо детей провалились под лед на реке Рось в Киевской области.

На место происшествия прибыли спасатели. Они смогли вытащить на берег трех девочек. Одну из них спасти не удалось.

Впоследствии спасатели дастали тело четвертой девочки.