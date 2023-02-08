Еще некоторые украинцы смогут получить по 100 тысяч гривен госпомощи, пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграции.

Речь идет о 232 украинцах, которые были или до сих пор находятся в плену.

"Факты лишения этих граждан свободы в результате вооруженной агрессии против Украины установила соответствующая комиссия при Минреинтеграции 7 февраля", - говорится в сообщении.

Среди них, как уточняется, 209 освобожденных из российского плена и 23 человека, которые до сих пор незаконно удерживаются врагом.

В Министерстве также пояснили, что выплатят людям по 100 тысяч гривен государственной помощи после получения от них необходимых документов.

Напомним, 4 февраля состоялся еще один крупный обмен пленными, удалось вернуть 116 человек. Среди освобожденных – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.

З полону звільнили ще 116 українців, – ексклюзивне відео СБУ



Життя кожного українця – найвища цінність!



Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця! pic.twitter.com/8HBB8oqket — СБ України (@ServiceSsu) February 4, 2023

Кроме того, удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца - украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернувшегося защищать Украину - Кулика Евгения Олеговича.

Напомним, украинцам объяснили, что нужно успеть сделать до 12 февраля, чтобы получить от 50 тысяч гривен.

Также сообщалось, что украинцы жалуются на отсутствие пенсионных выплат.

Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев получит больше денег с 1 января.