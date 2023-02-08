Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ответил на вопрос относительно предстоящего лета.

Так, в эфире программы «Тихий вечер с Еленой Кравец», Ким сказал, что разминировать Николаевщину будут еще долго, но проблем с отдыхом нет.

«В чем проблема? Уже можно ехать», - сказал Ким, отвечая на вопрос, можно ли будет отдыхать в Коблево.

По его словам, разминировать территорию будут еще долго, но плавать и отдыхать можно будет в бассейнах, поэтому летом можно будеть ехать отдыхать в Коблево.

Также Ким признался, что в семье он главный и руководить дома проще, чем в облгосадминистрации.

«Рисков меньше», - пошутил Ким в беседе с Еленой Кравец.

Виталий Ким добавил, что у него в семье есть определенный баланс, партнерство, и не надо ничего доказывать.

Также Ким рассказал о Николевщине своей мечты.

«Сложнее всего менять людей, потомучто люди не меняются. Это происходит только через поколения. Моя мечта изменить людей, чтобы мы были более, мы и так крутые, но, чтобы были более открытые, более честные, более трудолюбивые, более интеллигентные. Потому что после Советского Союза у нас есть провал в образовании, спорте. Я хочу, чтобы более модными были спорт, образование, чтобы уважали пожилых людей, чтобы все разговаривали без ругательств», - рассказал Ким.

Напомним, ранее сообщалось, что Елена Кравец вернулась после своего неожиданного бегства.

Также сообщалось, что Кравец просят вернуться в Квартал 95, выяснилась причина исчезновения.

Кроме того, Politeka.net писала, что теперь артистка ведет телешоу «Тихий вечер с Еленой Кравец».