Известный украинский продюсер Алена Мозговая обратилась к звездам украинского шоу-бизнеса с жестким заявлением.

Мозговая на своей странице в Facebook спросила украинских артистов, не тошнит ли их от самих себя.

«Когда я вижу, как шоу-биз выкладывает свои грамоты, медали и ордена за помощь Армии, за весомый вклад, за самоотверженный труд на.. фу.. Вас самих от себя не тошнит орденоносцы - грамотоносцы?)) народные, заслуженные, простуженные)))? Зачем вам это все? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои «значительные» заслуги?» – написала Мозгова, добавив, что так выглядит «совок головного мозга».

Мнение Мозговой поддержали ее подписчики, признаваясь, что их тоже это раздражает:

«Думала, что со мной что-то не то и что только у меня такая реакция.....», «Это и правда какая-то непонятная для меня также функция взрослого мозга. Это то, что в религии называют гордыня, или в науке – инфантилизм…», «Думал, меня одного это как-то…».

Напомним, вступило в силу новое решение Кабмина – кому нужно прибыть на призывные участки.

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