Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан ударил представителя рф в турецком отеле после провокаций со стороны последнего.
Об этом сообщает YouTube-канал ВЗБІРНА .
Инцидент между футболистом и посторонним человеком, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел в одной из турецких гостиниц, где проживал Шахтер во время учебно-тренировочного собрания.
Когда россияне увидели Сикана в футболке горняков, сказали ему "слава россии", на что один из провокаторов получил удар рукой от футболиста.
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Пострадавший был госпитализирован и диагностирован черепно-мозговой травмой. После инцидента россиянин не смог вспомнить Сикана и произошедшее.
Также отмечается, что в этой истории могут быть неточности, потому что свидетелей не было, о чем уверяет источник.
Шахтер смог вступиться за игрока сборной Украины и мирным способом урегулировал конфликт.
Напомним, украинские защитники уничтожили на восточном направлении российские ударные вертолеты Ка-52.
Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.
Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.