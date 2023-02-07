Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан ударил представителя рф в турецком отеле после провокаций со стороны последнего.

Об этом сообщает YouTube-канал ВЗБІРНА .

Инцидент между футболистом и посторонним человеком, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел в одной из турецких гостиниц, где проживал Шахтер во время учебно-тренировочного собрания.

Когда россияне увидели Сикана в футболке горняков, сказали ему "слава россии", на что один из провокаторов получил удар рукой от футболиста.

Пострадавший был госпитализирован и диагностирован черепно-мозговой травмой. После инцидента россиянин не смог вспомнить Сикана и произошедшее.

Также отмечается, что в этой истории могут быть неточности, потому что свидетелей не было, о чем уверяет источник.

Шахтер смог вступиться за игрока сборной Украины и мирным способом урегулировал конфликт.

Напомним, украинские защитники уничтожили на восточном направлении российские ударные вертолеты Ка-52.

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.